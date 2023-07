“Il Napoli cade nelle buche trovate per strada…Ma su tre finali , l’Italia le perde tutte!” Umberto Chiariello cassa l’ultima buca

Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare dell’attualità del calcio italiano soffermandosi anche sul cammino europeo del Napoli della scorsa stagione:

“Sono molto felice che finalmente l’estate italiana, così tribolata, si è conclusa con un successo. Sono felice e un po’ amareggiato. Ricordiamo l’antefatto: il Napoli aveva un’autostrada per arrivare ad Istanbul e, visto come il City ha affrontato la finale, magari poteva fare qualcosa di importante, ma parliamo con i se e con i ma. Fatto sta che, nel mese di aprile, un po’ per infortuni, un po’ per un calo della rosa di Spalletti, un po’ molto per gli arbitraggi”.

“Il Napoli è caduto nelle trappole delle buche trovate per strada. L’Italia ha piazzato 3 squadre in finale e le ha perse tutte e 3, dimostrando di non avere la forza di vincere le competizioni europee. Inoltre, è arrivata terza alla Nations League e ci siamo affidati alle nazionali giovanili”.

“L’U20 ha fatto un percorso straordinario, l’U21 si è fatta buttare fuori dalla competizione in maniera molto deludente, la conclusione di tutto è stata l’U19 di Bollini: dopo oltre 20 anni è stato alzato un trofeo fondamentale contro il Portogallo che ha stracciato tutti”. Ha concluso Chiariello.

