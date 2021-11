Il Napoli asfalta la Lazio, spettacolo ed emozioni al Maradona: le pagelle

Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona, onorando lo stadio a lui dedicato con una serata emozionante. Spettacolo fuori e dentro il rettangolo verde, dove il numero 10 ha incantato per anni i tifosi azzurri, abbracciando l’immortalità.

Parte forte la formazione di Spalletti, con Insigne e Lozano molto ampi e costantemente pericolosi per gli avversari. Proprio il Chucky cerca un suntuoso Mertens tra le linee, il pallone rimbalza comodamente sulle gambe di Zielinski che trafigge Reina. Pochi minuti più tardi Ciro incanta il Maradona con un’autentica magia. La Lazio sbanda ma rimane in partita, risponde al 20′ costringendo Ospina ad un grande intervento, e sfiorando il goal su corner.

Nel miglior momento per gli ospiti, Mertens decide di porre fine al match con un’ulteriore perla delle sue. Nella ripresa Fabian sfodera anche il suo repertorio, non così tanto inferiore a quello del compagno, centrando l’angolino basso dalla distanza.

Il Napoli asfalta 4-0 la Lazio dell’ex Sarri, portandosi da solo in vetta alla classifica. Le pagelle degli azzurri:

Ospina, 7: Luis Alberto chiama, il Patron risponde. Grandissimo riflesso sul fulmine scagliato dal 10 della Lazio, ed un perfetto 100% in passaggi riusciti registrato (21/21, 2/2 lanci lunghi).

Di Lorenzo, 7+: Spinge meno del solito nei primi 45′, ma quando avanza risulta sempre pericoloso. Si iscrive al tabellino con un assist (per Fabian), non certo fondamentale ma premia l’ennesima prestazione solida di un grandissimo terzino.

Rrahmani, 6.5: L’elemento meno brillante in una serata perfetta. Distratto in costruzione, non anticipa gli avversari con l’usuale intelligenza.

Koulibaly, 8: Probabilmente il collega non emerge in questo match perché il muro azzurro oggi ha coperto ogni zona del campo. Rompe la linea con i tempi giusti, avanza sicuro palla al piede, non disdegnando qualche dribbling per creare ancora più spazi. Leader.

Mario Rui, 7.5: In questa stagione sta sfornando molte più prestazioni positive che negative, e questo è un dato di fatto importante. Il portoghese è in grande fiducia, e mai come oggi ha partecipato con qualità alla manovra, che si è sviluppata molto sul suo lato. Il goal è in arrivo?

Lobotka, 8.5: La squadra di Sarri non riesce in alcun modo a schermare le uscite degli azzurri, spesso nate dai suoi piedi. Stanislav muove palla con tranquillità e compostezza, eludendo agilmente il pressing scoordinato di Milinkovic e Cataldi. 9 recuperi palla aggiungono un dato importante alla più visibile prestazione in costruzione, certificando un ottimo lavoro in copertura.

Fabian, 8: In una serata in cui Mertens ha onorato la memoria di Diego, con dei goal semplicemente spettacolari, il mancino dello spagnolo non ha voluto sfigurare: goal eccezionale nel finale. Tra i più coinvolti nella manovra, contribuisce alla vittoria in entrambe le fasi di gioco, risultando determinante anche oggi.

Lozano, 7+: Conferma le buone sensazioni dell’ultimo periodo. Chiama palla e viene servito con i giri giusti, cerca molti 1vs1 e si abbassa per aiutare Di Lorenzo. Il suo contributo risulterà fondamentale nell’affrontare un calendario così impegnativo.

Zielinski, 8-: Disegna calcio per lunghi tratti della ripresa, ed apre le marcature anche oggi con una grande botta. Quattro passaggi chiave testimoniano la semplicità con cui il polacco riesce a servire i compagni. Anche lui conferma le ottime sensazioni, sembra tornato ai suoi (ottimi) livelli!

Insigne, 7.5: In rientro dopo un periodo difficile, sembra aver lasciato alle spalle il fastidio muscolare che molto ha inciso nelle ultime gare. Tante giocate intelligenti, dribbling e workrate difensivo non indifferente.

Mertens, 10: Da applausi il marcatore numero 1 della storia del Napoli.

Sostituzioni

Elmas, 6

Petagna, 6+

Demme, SV

Malcuit, SV

Ghoulam, SV

