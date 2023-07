“Il Napoli apre all’ acquisto a titolo definitivo!” L’Equipe lancia la bomba di mercato

Sprint del Napoli per Lucas Tousart, classe ’97, centrocampista in forza all’Hertha Berlino, reduce dalla retrocessione in Bundesliga 2. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il club azzurro si è convinto ad acquistarlo a titolo definitivo e non più soltanto in prestito.

L’operazione, quindi, potrebbe sbloccarsi in poco tempo. Rudi Garcia ha già allenato il francese ai tempi dell’Olympique Lione e ha dato il suo ok. C’è una trattativa in corsa – si legge – tra le due società, che continuano a parlare anche di Diego Demme, calciatore in uscita dal Napoli e che piace ai tedeschi.

