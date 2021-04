Il Napoli annulla il divario e se la gioca alla pari con l’Inter

Riassumere Napoli–Inter non è affatto semplice. La partita, infatti, ha offerto svariati temi da sviscerare. Troppo semplice, d’altronde, derubricarla ad un mero scontro tra chi ha gusto per il gioco, opposto all’arte di sapersi difendere, senza scomporsi più di tanto se l’avversario prova a sviluppare il suo calcio qualitativo.

Gattuso l’ha preparata veramente bene. Specialmente nell’interpretare la fase di non possesso. Perché la produzione del gioco orientata a dominare il ritmo, scandendo i tempi del giropalla sono stati, come al solito, impeccabili.

Il piano gara predisposto da Ringhio aveva come obiettivo primario quello di disinnescare la manovra dal basso nerazzurra, schermando le verticalizzazioni, tra le linee o in profondità. Con il pallone ad Handanovič, l’idea di fondo prevedeva di manipolare le uscite, indirizzandole verso l’esterno.

In quel momento, scattava la pressione aggressiva, funzionale non solo a bloccare immediatamente il processo di costruzione. Ma soprattutto riconquistare l’attrezzo vicinissimo alla porta altrui, trasformando una situazione passiva in transizione attiva.

Compatto ed intenso, il Napoli iniziale

In questo contesto tattico, è bastato che sottopalla, gli azzurri si schierassero secondo un classico 4-4-2, con Zieliński che sostanzialmente si allineava a Osimhen. Posizionandosi nei mezzi spazi, avevano il compito di schermare Skriniar e de Vrij.

Così, ogni qual volta il portiere interista tentava di avviare l’azione, la disposizione dei partenopei ne obbligava lo scarico su Bastoni, che si apriva in fascia, alla stregua di un terzino. Con la conseguente scivolata lungolinea di Darmian.

A quel punto, scattava il trigger del pressing. Il segnale capace di innescare la scalata di Politano sul “braccetto” di destra. E contemporaneamente, la naturale traslazione in avanti dell’intero baricentro napoletano, a incrinare l’efficacia dello scaglionamento predisposto da Antonio Conte.

Chiaramente, all’interno di un simile atteggiamento, l’allenatore del Napoli accettava consapevolmente un rischio calcolato: la parità numerica. Ovvero, sopportare che i due centrali difensivi si opponessero alla devastante coppia d’attacco della capolista, in situazione di uomo contro uomo.

Al netto di un paio di legni centrati dall’Inter. Frutto, tuttavia, di palle inattive. Piuttosto che vero predominio sul piano del gioco, con questa strategia, il Napoli ha ottenuto cospicui dividendi per tutto il primo tempo.

Inoltre, fino a quando ha pressato con intensità, è riuscito a esporre i punti deboli degli ospiti, semplicemente palesando ciò che è più abituato a fare: calcio di qualità, a ritmi assai elevati.

Pazienza e gestione rinvigoriscono la capolista

Il secondo tempo, invece, i nerazzurri hanno approfittato subito di un approccio meno aggressivo del Napoli. Probabilmente, il tentativo di amministrare il match della squadra partenopea, assorbendo con pazienza e applicazione l’inevitabile ritorno dell’Inter, ha consentito alla capolista di muovere il pallone più agevolmente.

Nondimeno il Napoli, per necessità di gestire le energie fisiche e nervose, unita a volontà tattica tesa alla prudenza, ha smesso di andare a prendere l’avversario molto alto, preferendo destinare una maggiore attenzione alle coperture nella propria trequarti.

Magari in quei venti minuti iniziali della seconda frazione, l’Inter s’è rimessa in carreggiata, utilizzando innanzitutto i tre centrali ed i due esterni ad altezze medio-alte. Una accentuata preponderanza, favorita però dalla progressiva passività della controparte.

In definitiva, la squadra di Gattuso non è riuscita a seguire rapidamente le sovrapposizioni di Hakimi, tantomeno assorbire gli inserimenti della mezz’ala opposta dal lato debole.

Brozovic, senza troppo sforzo, ha cominciato a trovare ricezioni pulite alle spalle della mediana partenopea. Mentre ai suoi fianchi, Barella ed Eriksen hanno potuto preoccuparsi di determinare superiorità numeriche, sovraccaricando il gioco laterale insieme ai “quinti”.

In ogni caso, il modo in cui è maturato il pareggio definisce, almeno in questo momento del campionato, le prospettive per entrambe le squadre. L’Inter si avvia a cucirsi lo Scudetto sul petto, eppure il Napoli non sembra assolutamente inferiore ai nerazzurri.

Anzi, proprio questa sera potrebbe aver definitivamente preso coscienza di poter legittimamente competere fino alla fine per conseguire l’obiettivo (minimo…) stagionale.

