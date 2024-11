C’è una parte consistente di critica che continua a considerare la classifica del Napoli un primato di cristallo. Magari gli azzurri hanno preso l’ascensore che porta all’attico della Serie A in un lasso di tempo brevissimo, rispetto al percorso di crescita, stimato in non meno di un paio di stagioni con Antonio Conte in panchina. Ma il progetto affidato all’allenatore salentino in estate sembra aver bruciato le tappe, se paragonato alle aspettative iniziali. Così, all’ombra del Vesuvio si stanno facendo ingolosire. Altro che pazienza triennale, la vetta del campionato eleva in maniera esponenziale le ambizioni dei tifosi napoletani.

Indubbio che la squadra stia attingendo al know-how del nuovo tecnico: metodi e idee già rodate in precedenti esperienze professionali. Ad accomunare le sue vittorie un unico tratto distintivo. Ovvero, una profonda e riconoscibile identità di gioco. Modello tatticamente virtuoso, specialmente nella fase di non possesso. La sua filosofia è occupare costantemente lo spazio. Non importa con chi, e farlo con grande personalità. Non va trascurata anche la coesione del gruppo. La formazione titolare è composta per otto/undicesimi da risorse che avevano vissuto il biennio gestito magnificamente da Spalletti. Culminato poi con l’annata dello scudetto condotta ad altissimo livello.

Ranieri, scelta saggia

Chiaro che per ottenere risultati eccellenti ogni allenatore ha la sua ricetta, un modo di vedere ciò che succede in campo. Non è un caso se, a proposito di identità, la Roma stia tentando di risollevarsi dal disastroso inizio di stagione, richiamando dal suo buen retiro Claudio Ranieri. Forse l’unico, nel deserto di incertezza in cui sono sprofondati i giallorossi, capace di riportare un po’ di tranquillità dalle parti di Trigoria. Una mossa intelligente veicolata a tutto l’ambiente capitolino, quella dei Friedkin. Il malcontento generato dalla loro gestione, alquanto discutibile in tema di intuizioni calcistiche azzeccate, cui si abbina pure la latitanza, in termini di vicinanza alla squadra, poteva essere mitigato solamente convincendo Ranieri ad accantonare il pensionamento anticipato e tornare in pista.

Insomma, una scelta saggia. Che però cozza con l’evidente mancanza di strategia manageriale della proprietà americana. Perché all’ombra del Cupolone, nell’arco di pochi mesi, sono già al terzo allenatore: una sinistra analogia proprio con il Napoli. Chi dimentica, infatti, è complice dello scempio post scudetto, con un triplo cambio in panchina in grado di peggiorare talmente tanto il rendimento dei Campioni d’Italia, da tenerli poi addirittura fuori dalle Coppe europee. Una situazione difficile da ripetere per qualsiasi altro allenatore, che non sia Rudi Garcia, Mazzarri o Calzona. Anche perché Ranieri, dal punto di vista tecnico-tattico, è una spanna sopra i tre “fenomeni” alternatisi al timone degli azzurri la passata stagione.

Giocatori senza più alibi

In definitiva, alla ripresa del campionato, chi si troverà di fronte il Napoli? Una Roma senza alcun alibi, dove i calciatori si sono passati una mano sulla coscienza, consapevoli di non poter sbagliare alcunché. In quanto cacciare Jurić li ha messi definitivamente davanti alle loro responsabilità, privandoli del più classico dei parafulmini. Oppure l’esonero del croato sarà l’ennesimo tentativo isterico di calmare una tifoseria inferocita, e poco altro. La soluzione tradizionale in caso di crisi nei risultati, facile e immediata, che almeno inizialmente, determina una scossa emotiva. Al di là di tutto, non si può ignorare che spesso un cambio in panchina è salutare. Altrimenti l’alternativa rimane continuare a bighellonare per il campo, limitandosi a svolgere scolasticamente il compitino.

