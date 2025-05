Il Napoli ad un passo dal tricolore

Il Napoli di Conte esce dal Tardini con un pareggio che sa di occasione sprecata. Ancora una volta, l’appuntamento con la svolta viene rimandato. Una gara che sembrava l’occasione giusta per imprimere un’accelerata decisiva, si è trasformata in un piccolo passo avanti, ma troppo timido per chi ambisce al massimo.

L’impressione è chiara: questo Napoli sembra giocare più a football americano che a calcio. Guadagna “yard” ogni partita, ma il touchdown — la vittoria netta, liberatoria, definitiva — continua a non arrivare. E così si resta lì, a metà del guado, con la sensazione di una squadra che non affonda il colpo quando potrebbe e dovrebbe farlo.

Fortunatamente, il pareggio dell’Inter a San Siro regala ancora ossigeno e margine. Ma non basta. Oggi al Tardini si è vista una squadra spenta, priva di mordente, senza quella fame che si dovrebbe avere quando c’è in ballo l’intera stagione. In campo, nessun segnale chiaro di voler vincere. L’atteggiamento ha lasciato perplessi tifosi e osservatori: sembrava quasi che la squadra non fosse consapevole dell’importanza della posta in palio.

A rendere il tutto ancora più amaro, l’ennesimo rigore non concesso. Un episodio che alimenta ulteriormente il malcontento verso una Lega sempre più incline a tutelare certe “divinità calcistiche”, come l’Inter, piuttosto che garantire equità. Il sospetto ormai è radicato: a certi livelli, certi torti non sembrano più casuali.

Ma nonostante tutto, Napoli non molla. Al rientro della squadra da Parma, all’aeroporto di Capodichino è già festa: caroselli, bandiere, cori. Il popolo partenopeo è pronto a spingere ancora, a credere fino alla fine. Il prossimo appuntamento è di quelli da non sbagliare: al Maradona arriva il Cagliari, e non ci saranno alibi né appello.

Senza se e senza ma, il Napoli deve vincere. Per rimanere in vetta, per credere nel sogno, per scrollarsi di dosso dubbi e polemiche. Ora o mai più.

