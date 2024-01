Il Napoli ad un passo dal primo tassello di mercato

Per il Napoli riapre il calciomercato con la finestra invernale e con i tifosi, pronti a novità di probabili arrivi e di partenze annunciate. Ed è proprio la squadra Campione d’ Italia uscente che sembra essere più bisognosa di rinforzi in questa sessione di mercato. Infatti il club di De Laurentiis è alla ricerca di almeno 4 pedine, tra difesa e centrocampo, per rimettere a posto tasselli non reperiti nel mercato estivo dello scorso luglio per scelte non condivisibili da parte del club

Napoli, Il mercato ti regala il primo tassello!

Dopo l’addio di Elif Elmas, accasatosi al Lipsia per 25 milioni di euro, e con Frank Anguissa in partenza per la Coppa d’ Africa, Il Napoli sta per chiudere con il centrocampista dell’Udinese Lazaar Samarici. Il 22 enne nato in Germania e Nazionale Serbo, sembra essere il primo tassello che verrà messo a disposizione del tecnico Walter Mazzarri. La trattativa con la squadra friulana appare a buon punto ed oggi ci potrebbe essere la fumata bianca con il centrocampista che prenderebbe la via del Vesuvio, mentre all’Udinese andrebbero 20 milioni di euro per l’acquisto del cartellino.

Ora resta solo da capire cosa decideranno di fare Demme, il tedesco è in scadenza di contratto, Gaetano, richiesto da Empoli e Verona, e con Zerbin sempre più vicino al ritorno al Frosinone di Di Francesco. Dunque se questi tre dovessero salutare la maglia azzurra, allora il Napoli andrebbe alla ricerca del secondo centrocampista, con il sogno mai nascosto di Thun Koopmeiners, polivalente calciatore Olandese in forza all’ Atalanta, la quale però richiede una cifra blu per lasciar partire il calciatore, si parla di circa 45 milioni di euro!

Se per il centrocampo qualcosa ha iniziato a muoversi, per la difesa, quest’ anno nota dolente, sì e ancora in una fase transitoria. In uscita l’indiziato resta il giovane Zanoli, ormai ad un passo dal Genoa di Gilardino, con Ostigard che potrebbe seguirne lo stesso itinerario, in entrata i nomi che circolano sono sempre gli stessi, Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona per sostituire il giovane terzino, mentre per il centrale, visto anche il lungo infortunio accorso al brasiliano Natan, si cerca Radu Ragusin, calciatore Rumeno n forza ai rossoblù ma con un costo del cartellino al momento molto caro, richiesta di 30 milioni di euro, oltre che l’inserimento del Tottenham nella trattativa che ora sembra avere un vantaggio più cospicuo per assicurarsi le prestazioni del possente centrale della Romania.

Poi c’è Kivior, in forza all’ Arsenal e vecchia conoscenza del campionato italiano, mesi pensava al prestito ma il blocco del Decreto Crescita frena il club azzurro, e sempre in casa Gunners il giapponese Tomiyasu, ma sembra che il forte difensore 25 enne della nazionale nipponica sia vicino al rinnovo con la squadra londinese

Quindi un mercato ancora in fase embrionale in casa azzurra, ma che si prospetta ricco di novità sia in uscita che in entrata e chissà se non ci saranno anche novità in chiave tattica. Mazzarri potrebbe rispolverare il 3-5-2 oppure il 3-4-1-2 in base ai possibili arrivi dal mercato, ma la cosa certificata e che il Napoli deve cambiare rotta, e per farlo servono forze fresche oltre che motivati, determinati a risollevare le sorti dei Campioni d’ Italia uscenti oggi troppo passivi e spenti, ma certamente non ancora morti.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati