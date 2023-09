Il Napoli a rischio collisione, Adl piu celere sul mercato in entrata

I calciatori del Napoli sono concentrati al 100% sulla nuova stagione appena iniziata che deve essere quella della consacrazione dopo la vittoria storica dello Scudetto. Confermarsi sarà molto complesso, visto che sono cambiate alcune cose cruciali in casa partenopea e sembrano esserci difficoltà nella gestione generale. Spetterà a Rudi Garcia e alla dirigenza riuscire a instradare i calciatori sulla via di risultati importanti che possano permettere a tutti di essere valutati come top players.

I problemi del Napoli di questo inizio stagione sono legati soprattutto alla lentezza sul calciomercato che non ha permesso al nuovo allenatore di avere a disposizione la rosa completa fin dai primi giorni del ritiro a Dimaro e ha dovuto affrettare l’inserimento di Natan, Cajuste e Lindstrom.

Napoli, rischio collisione: c’è una nuova idea

Il Napoli in campo è focalizzato sulla stagione appena iniziata e sui, difficili, obiettivi da raggiungere. La società partenopea, invece, sta già pianificando le mosse per la prossima e sta provando a prolungare il contratto di tutti i migliori calciatori, per evitare di perderli a basso costo o addirittura a parametro zero.

Tra questi c’è anche Eljif Elmas che in queste prime partite di campionato è rimasto un po’ ai margini della rosa azzurra. Non ha giocato tantissimo e per molti addetti ai lavori il motivo è da trovare nel mancato accordo per il rinnovo del contratto.

Elmas ha un accordo con il Napoli che scade nel 2025 e secondo quanto riferisce Francesco Modugno di Sky Sport a Radio CRC “ora è un po’ ai margini a causa del mancato rinnovo di contratto” ma il Napoli non intende cederlo, anzi il giornalista ribadisce ch “in estate il club azzurro ha rifiutato alcune offerte: c’era il Lipsia pronto ad acquistarlo per 30 milioni, ma il Napoli crede fortemente in lui”.

Qual è il problema con Elmas? Secondo Modugno “sul suo talento nemmeno Garcia può avere dubbi. Ha qualità come pochi, negli anni ha mostrato sempre disponibilità e versatilità”. E non è da escludere che proprio questa sua caratteristica “possa essere diventata un problema per lui visto che è diventato una sorta di tappabuchi”.

Certo è che – continua il giornalista – “il Napoli crede nel giocatore ma dal punto di vista contrattuale è una cosa che va gestita“.

Molto presto, dunque, si attendono novità anche per Eljif Elmas che intanto reclama spazio e se non dovesse trovarlo non è da escludere che possa chiedere la cessione a stagione teminata. Il Napoli valuta e spera nel suo sì per renderlo uno dei titolari indiscussi della rosa.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati