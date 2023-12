Il Napoli a “Chi l’ha visto?”: smarriti i gemelli del gol

Quest’anno il Napoli sembra aver smarrito non solo tutte le certezze di un sistema difensivo assolutamente dominante, ma pure l’incredibile efficienza della premiata ditta Osimhen–Kvaratskhelia. Il fatto che i “gemelli del gol” abbiano perso la via della rete è indicativo della stagione tribolata che stanno vivendo all’ombra del Vesuvio.

L’impressione è che entrambi stiano vivendo una sorta di involuzione tecnica. Forse perché la squadra ha smesso di essere compatta e ordinata. Certo, la confusione prodotta dalla scellerata gestione Garcia ha contribuito non poco a trasformare un meccanismo perfetto nella confusionaria controfigura di sé stesso.

Nondimeno, suscita nostalgia constatare che soltanto qualche mese il nigeriano ed il georgiano cannibalizzavano letteralmente la fase offensiva degli azzurri. Invece, gli avversari pare siano riusciti a limitarne notevolmente l’influenza negli ultimi sedici metri: sembrava una bestemmia, oggi è realtà.

Ma le prestazioni sottotono di Osi e Kvara non sono esclusivamente il frutto di migliorie tattiche nel decodificarne le giocate. Nient’affatto casuale, del resto, la palese incapacità attuale dei compagni nel supportarne i movimenti. Vero punto di forza del Napoli spallettiano.

Osimhen troppo solo

E’ innegabile, tuttavia, che Mazzarri debba assecondare le qualità dei suoi offensive players: non può immaginare che il bicchiere sia mezzo pieno analizzando esclusivamente le statistiche relative al possesso. Il giropalla del Napoli, infatti, continua ad essere massiccio, eppure sostanzialmente sterile. Incapace, cioè, di creare in ogni partita seri pericoli a chicchessia.

Emblematica, in tal senso, il match contro la Juventus. Allegri aveva predisposto una vera gabbia per assorbire la classica aggressione alla profondità di Osimhen. Nella foto, evidente, però, quanto il contesto non lo aiuti. Effettivamente, Victor attira quattro avversari in “zona rossa”, ma la difesa posizionale dei bianconeri agisce in superiorità numerica, poiché nessuno in maglia azzurra nelle vicinanze accorcia per dare sostegno: impossibile, a quel punto, ripulire la palla scaricandola all’indietro.

Anche se, per onestà intellettuale, la maniera come il centravanti s’è smarcato, in occasione dell’azione che poi ha propiziato l’occasionissima sciupata dal georgiano, è davvero sontuosa. Al 27′ del primo tempo Zielinski “sente” piuttosto che vedere Osimhen, rimasto nella metà campo della Juve, marcato da Gatti. Il polacco, quasi senza pensarci, verticalizza subito nello spazio. Il controllo orientato col petto verso l’esterno del nove gli consente di interporre il corpo tra l’attrezzo e il difensore, rubandogli il tempo dell’intervento in anticipo. Perfetto il passaggio millimetrico per Kvaratskhelia, che arriva a rimorchio. Disdicevole la sua finalizzazione, terminata abbondantemente sopra la traversa.

Kvara raddoppiato sistematicamente

Un po’ diversa la situazione di Kvaratskhelia. Le contemporanee assenze di Mario Rui e Olivera hanno obbligato ad adattare un centrale difensivo nella posizione di laterale mancino. Sia Juan Jesus che Natan interpretano il ruolo con un atteggiamento tutt’altro che propositivo, preferendo coprire la zona di competenza.

Uno scenario che costringe il georgiano a tornare indietro, nel disperato tentativo di ottenere qualche pallone giocabile. Senza trascurare l’aggravante della marcatura asfissiante di Cambiaso. Aiutato nel raddoppio sistematico da McKennie. Morale della favola: ricezioni spalle alla porta e Natan timidamente fermo nella metà campo difensiva.

Per quanto sia dotato di abilità nei fondamentali fuori scala, addomesticare una simile circostanza, traendone persino benefici, diventa arduo anche per chi ha dimostrato lo scorso campionato intuizioni talmente geniali, da renderlo immarcabile. Senza dimenticare che la linea laterale è un ulteriore tallone d’Achille, vantaggioso per chi difende, mica per chi attacca.

La palla a Mazzarri

L’allenatore toscano, dunque, non può tentare di risollevare una stagione nata male, pensando che gli attaccanti migliori a sua disposizione dimostrino lucidità e reattività sottoporta ridotte al lumicino. Deve necessariamente lavorare per metterli nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio delle loro potenzialità. Tornando ad essere incontenibili

Quindi, occorre stimolare nuovamente le catene laterali, riscoprendo la spinta propulsiva dei terzini. Nonché favorire la rotazione nel terzetto di centrocampisti, affinché disegnino continui triangoli in mediana. Queste rimangono le uniche strade percorribili per sgravare dalle spalle di Osimhen e Kvaratskhelia l’onere di sostenere da soli il peso della prima linea partenopea. Altrimenti diventano attaccanti “normali”, che fanno giocate ordinarie.

