Il mondo del calcio piange Giampiero Ventrone

Si è spento oggi l’ex preparatore atletico del Napoli e della Juve, Giampiero Ventrone. Una notizia scioccante per il mondo del calcio, in particolare per il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, con il quale lavorava da tempo.

Il preparatore atletico, pochi giorni fa, aveva scoperto di essere affetto da una leucemia mieloide acuta.

Ventrone si è spento questa mattina nella città di Napoli, precisamente nell’ospedale Fatebenefratelli alle ore 6,45 a causa di una emorragia celebrale. Era ricoverato da ieri in rianimazione, arrivato al pronto soccorso lo scordo 4 aprile, aiutato nell’immediato da ventilazione meccanica perché in coma.

Giampiero fu scoperto da Marcello Lippi. Una lunga carriera la sua che lo condusse fino alla Juventus nella quale riuscì a rivoluzionare il modo di fare preparazione atletica.

Immediato il cordoglio del Tottenham, che sui suoi canali social ha scritto: ” Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel Club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste.

I funerali si svolgeranno a Napoli domenica 9 ottobre alle ore 15.00

