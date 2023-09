Il momento in cui Napoli-Lazio è cambiata radicalmente

Succede sempre così, c’è un momento esatto in cui una partita cambia radicalmente il suo corso. E’ accaduto anche per Napoli e Lazio, con gli azzurri in apparente controllo dei flussi del gioco, obbligati a inseguire a causa del gol di Felipe Anderson. Poco importa che un attimo dopo Zielinski l’avesse riacciuffata per i capelli. Ormai i biancocelesti avevano invertito la deriva, acquisendo grande fiducia.

Da lì in avanti la squadra di Sarri ha dimostrato una certa efficacia. Forse se ne sono accorti in pochi, ma il segnale che le cose stessero cambiando arriva proprio con la rete dello 0-1. Un mix di intelligenza e concretezza, associato a dosi massicce di fondamentali tecnici espressi ad alto livello.

Scomponendola in blocchi, è possibile analizzare quanto ammaliante sia l’azione. Cominciando dal movimento di Felipe Anderson, che esce nell’half space e riceve da Marusic alle spalle di Lobotka. A quel punto, Kamada inverte la sua posizione, si apre in fascia, e riceve con i piedi sulla linea, creando il fatidico spazio.

Il giapponese addomestica il pallone, scaricandolo poi all’indietro per Cataldi. Con un tocco leggero il centrocampista mette un lancio morbido sulla corsa dell’esterno brasiliano. Olivera è tagliato fuori, attirato precedentemente dal giropalla laziale.

Felipe Anderson aggredisce la profondità in conduzione ipercinetica, arriva sul fondo, vanamente inseguito dal terzino sinistro uruguagio. Quindi, con classe, da quella zolla, si inventa una cosa che nessuno si aspetta. Disegna una traccia dalla precisione chirurgica, capace di rubare il tempo dell’intervento all’avversario: fa passare l’attrezzo nell’unico cono di luce plausibile, tra le figure dell’accorrente Olivera e Rrahamani in copertura.

La sfera connette l’esterno piede dell’assist-man al colpo di tacco eseguito da Luis Alberto. Una gemma, che beffa Meret, sorpreso sul primo palo, porzione dello specchio di porta – almeno teoricamente – facile da presidiare.

Insomma, una rete dalla costruzione decisamente luccicante, frutto di una soluzione magari inattesa per l’Airone azzurro, ingannato dalla giocata intuitiva dello spagnolo.

