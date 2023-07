“Il mio sogno? Vedere a Napoli il talento piu forte del calcio italiano!” Umberto Chiariello spera nel colpo alla Adl

Umberto Chiariello ha espresso alcune considerazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di Canale 21. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Un obiettivo per il reparto avanzato è Tommaso Baldanzi, che io lo vedrei bene alto a destra, più che da trequartista: ha tutto, tra qualità ed età, per rientrare nelle idee di Aurelio De Laurentiis. I trequartisti, oggi, finiscono tutti sulle fasce ed anche Baldanzi è stato schierato a destra, dove potrebbe essere il nuovo talento del calcio italiano”.

“Il mio sogno, però – ha rivelato il giornalista – resta un altro: mi riferisco a Domenico Berardi, il miglior italiano in attività. Il calciatore del Sassuolo, per me, avrebbe meritato di più, nel corso della sua carriera. Baldanzi è il ventenne più forte del nostro calcio ed è un profilo da Napoli, ma Berardi sarebbe un super acquisto. Bernardeschi si è proposto al Napoli? Si è offerto a tutti. Se mi piace? No, non lo prenderei mai”.

