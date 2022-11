“Il mio miglior Napoli”. De Laurentiis ci crede

Finisce Napoli – Udinese e Aurelio si fa vivo per ringraziare la squadra e lo staff.

Si festeggia, iniziano le vacanze, si preparano le valigie ed arriva la telefonata del capo.

Non è un rimprovero, anzi.

Videochiamata dagli States. Los Angeles chiama Napoli. Un filo diretto che collega le due residenze di De Laurentiis.

Un plauso ed un applauso poi su Twitter la dedica ed una comunicazione ufficiale.

Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

Il mio miglior Napoli scrive il presidente.

Mio.

È a nostra memoria la prima volta che il presidente si lascia prendere la mano dall’euforia.

Un sorriso grande ed un sospiro.

Deve aver anche lui sofferto negli ultimi 20 minuti.

Deve anche lui aver temuto un ribaltone e poi gioito per la vittoria.

Anche il presidente deve aver pensato che le vacanze erano arrivate un attimo prima.

Ha poi dato vita ad un romantico sfogo affettuoso.

Siamo onesti.

De Laurentiis non è uno che si lascia amare. Il suo modus vivendi non crea particolare empatia. Fai sempre un pizzico fatica ad entrarci in contatto. Il sentimento pare non riuscire mai a spuntare.

Tra Napoli ed il presidente l’amore dei porcospini.

La metafora del sentimento studiata da Schopenhauer.

Vicini, vicini ma non troppo. Il pericolo di pungersi a vicenda.

Così detto onestamente della spinosa modalità Aureliana, dobbiamo assolutamente dar a Cesare quel che è di Cesare, anzi di Aurelio.

Il suo miglior Napoli, primo in classifica e quasi ammazza campionato.

Il suo miglior Napoli, il Napoli 5.0.

Va in Turchia il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli 5.0.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati