Il milanista Crudeli: “Napoli al completo è superiore. Insigne? Stravedo per lui, lo vorrei”

Il Giornalista – opininista Tiziano Crudeli, tifoso accanito del Milan, intervenendo ad una trasmissione radifonica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo scontro di San Siro di Domenica sera contro il Milan, ed anche Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, queste le sue parole… “Milan-Napoli? Entrambe le squadre hanno grossi problemi dovuti alle assenze. Sinceramente, se fossero state al completo gli azzurri sarebbero partiti favoriti. In questa occasione invece ho dei dubbi. Ibrahimovic risolve i problemi? Il discorso è che serve un gioco funzionale alle sue caratteristiche, altrimenti poi pareggi in casa dell’Udinese. Devo dire però che ci sono stati anche degli errori di Pioli, già commessi contro il Sassuolo, ovvero partire senza Kessie e Tonali. Chi prenderei del Napoli? Stravedo per Insigne. Chiaramente il Milan avrebbe bisogno innanzitutto di una punta piuttosto che di un esterno d’attacco, però toglierei volentieri il capitano del Napoli a Spalletti, perché è anche uno dal gol facile”.

