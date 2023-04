Il Milan batte il Napoli al Maradona, questo il pensiero di Pistocchi…

Nel posticipo della giornata numero ventotto di campionato, il Milan supera nettamente il Napoli per 0-4, sale al terzo posto in classifica e conquista il primo round dei tre di questo mese di aprile (gli altri due nei quarti di Champions League). Grandi protagonisti della partita Brahim Diaz e Leao. Lo spagnolo regala al portoghese il pallone dell0 0-1, poi raddoppia. Nella ripresa Leao fa doppietta con un diagonale di sinistro, poi Saelemaekers fa poker mettendo a sedere la difesa azzurra.

Gli azzurri hanno ora 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, lo scudetto non è in discussione, ma il Napoli ha certamente qualche certezza in meno in vista della Champions League. Questo il commento di Maurizio Pistocchi sui social:

“Il miglior Milan del 2023 passeggia sul peggior Napoli e strappa le bandiere a festa dai balconi. Non c’è mai gara, i rossoneri dominano con il pressing e una superiore qualità collettiva, 4 gol ci stanno tutti, e potevano essere di più. Brutta serata, brutto segnale. Per tutti”.

