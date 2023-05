Il Mercato Napoli “parla ” Spagnolo…Avvistato Pepe Reina a Posillipo…Pista Benitez calda!

Pepe Reina è stato visto nei pressi di via Scipione Capece a Napoli mentre domandava ad un custode se ci fossero appartamenti liberi ed ha anche preso contatti con un’agenzia immobiliare che tratta case nella zona. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Via Scipione Capece, quartiere Posillipo: è qui che si è visto passare nelle ultime ore Pepe Reina, per 4 stagioni portiere del Napoli, oggi al Villarreal. E fino a questo punto tutto normale. Il fatto che incuriosisce è che il madrileno abbia domandato ad un custode se nei dintorni ci fossero appartamenti liberi. Si è rivolto anche ad una nota agenzia immobiliare per capire quali opportunità avrebbe potuto prendere in considerazione per una sua prossima sistemazione”.

“Un blitz inaspettato e che non escluderebbe a questo punto, per i dialoghi in corso, un rientro a Napoli nello staff tecnico di Rafa Benitez – entrambi legatissimi – scelto da De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti, orientato a lasciare Napoli”.

Reina, che ad agosto compirà 41 anni, potrebbe fare il vice di Benitez al Napoli. Del resto il suo rapporto con la città è sempre stato strettissimo, anche se quello con il presidente De Laurentiis, invece, è sempre stato tribolato, ma sono ormai trascorsi cinque anni dal suo ultimo contratto con il Napoli. Acqua passata, insomma.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati