Il mercato in casa Napoli inizia a “decollare”. Kim, Osimhen…e Gaetano, questo il quadro!

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“De Laurentiis non obbliga nessuno, lui vuole fare valere i contratti più che le parole. Al tempo stesso, però, il patron non costringe nessuno a restare controvoglia, ci si saluta e ci si ringrazia per quanto profuso in queste stagioni. Samardzic al Napoli? E’ un nome che piace, seguito da più di sei mesi. Ha le caratteristiche per diventare un top nel suo ruolo, è giovane e potrebbe essere un colpo in piena filosofia Napoli per fare il definitivo salto di qualità in azzurro. Sostituto di Kim e voci su Bijol? I rapporti sono buoni, ma ci sono tanti difensori e si è parlato anche di Scalvini. Nel ruolo c’è ancora una situazione di monitoraggio con Micheli e Mantovani che stanno setacciando l’Europa a caccia del nome giusto. Vedremo quello che succederà con Kim, la sua clausola che fa molta gola al Manchester United. Osimhen? Il Napoli ha le idee chiare e proverà a rinnovare il ragazzo per respingere gli assalti stranieri. Se poi dovessero arrivare 150 milioni allora non potrai rifiutare, investendo quella cifra pazzesca su altri profili. In tutto questo bisogna capire la posizione di Osimhen, che al momento non si è ancora esposto. Sul calciatore ci sono soprattutto Manchester United e Chelsea, oltre al PSG. Centrocampo? Lobotka e Anguissa sono intoccabili, mentre Gaetano è giovane e nelle prossime settimane potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Addio quasi scontato di Demme, mentre a queste cifre il Napoli non intende riscattare Ndombele”.

