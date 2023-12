Il mercato di gennaio intreccia i destini di Zielinski e Samardžić 

Napoli–Inter è anche mercato. Il 2 gennaio infatti aprirà la finestra invernale, e le strategie di partenopei e nerazzurri potrebbero sovrapporsi. Vediamo come…

Zielinski piace parecchio dalle parti di Appiano, in virtù di un contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno e che finora non ha rinnovato. E’ quindi un obiettivo a zero per la prossima estate. Filippo Inzaghi lo arruolerebbe volentieri, apprezzandone la duttilità tattica, oltre alla grande esperienza che garantisce a livello internazionale. Insomma, il club milanese è al momento vigile. Marotta è un maestro in tal senso.

Resta da capire però cosa vorrà fare il Napoli, apparentemente incerto se rinnovare piuttosto che perdere Piotr a parametro. Che da febbraio sarà libero di firmare con un’altra squadra per l’anno prossimo.

In questo scenario, si inserisce la situazione di Lazar Samardzic. La mezzala dell’Udinese compirà 22 anni tra pochi mesi. Proprio l’Inter, la scorsa estate sembrava averlo preso, con tanto di visite mediche. Poi tutto sfumò.

Il serbo sarebbe l’erede ideale di Zielinski, per un paio di motivi. Innanzitutto, gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo. Nonchè i costi contenuti in termini di ingaggio: sicuramente minore rispetto a quanto percepito dall’attuale titolare della maglia azzurra numero 20 (3,5 milioni). Senza trascurare la politica aziendale perseguita dalla società pertenopea, orientata a ringiovanire la rosa.

