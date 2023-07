Il Mercato del Napoli pronto a non escludere sorprese!…

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale su TMW ha fatto il punto sul mercato delle big italiane:

“In movimento c’è anche la Juventus, che in questo momento è concentrata soprattutto sulle partenze. Il neo ds Giuntoli infatti dovrà trovare una sistemazione ad Arthur, McKennie e Zakaria. Per quest’ultimo ci sono West Ham ed Everton. L’obiettivo è venderli a titolo definitivo. Anche la posizione di Bonucci è in bilico. Nonostante un altro anno di contratto, il centrale bianconero potrebbe andare via. Possibile una soluzione all’estero. Una volta sfoltito l’organico, la Juventus si metterà alla ricerca di un esterno a destra”.

Inoltre, Ceccarini, aggiunge: “Per quanto riguarda Milinkovic Savic, la valutazione che ne fa la Lazio è considerata ancora troppo alta. In più il presidente Lotito allo stato attuale non ha aperto all’inserimento di una contropartita tecnica”.

Infine il Napoli: “Con Kim al Bayern Monaco, Il club azzurro adesso è chiamato a rispondere immediatamente sul mercato per cercare il sostituto giusto. Nella lista ci sono diversi nomi. In questo momento sembrano avere più chanches degli altri Kilman e Le Normand ma non sono da escludere sorprese. La certezza è però che presto il Napoli avrà il suo nuovo centrale difensivo“.

