Il Mercato del Napoli inizia ad “accendersi”…

Teun Koopmeiners è uno degli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima annata calcistica. Il calciatore era stato nel mirino degli azzurri già negli scorsi anni, un vecchio pallino seguito fin dai tempi dell’AZ. A Bergamo, l’olandese ha confermato tutte le sue qualità confermando di essere uno dei migliori calciatori del campionato nel suo ruolo. Calciatore duttile, assicura a Gian Piero Gasperini tanta qualità, ma anche quantità. Sarebbe un importante rinforzo per i partenopei.

Ecco quanto si legge sulla edizione odierna del Corriere dello Sport: “Teun Koopmeiners (25 anni) è una dolce ossessione sin dai tempi dall’AZ, inseguito pure l’estate scorsa e mai sfilato via dai pensieri del Napoli che vuole un profilo del genere o forse sarebbe più giusto dire che ha individuato l’identikit ideale per abbellirsi ulteriormente: a Bergamo c’è da guardare eccome, c’è il costosissimo Scalvini e c’è anche il predestinato Hojlund per l’attacco”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati