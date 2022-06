Il Mercato del Napoli cambia, un big potrebbe restare…

A dieta per i big: potrebbe riassumersi in quattro parole il tentativo che il Napoli sta portando avanti da quando è finito il campionato nel tentativo di convincere Kalidou Koulibaly a non svestire la maglia azzurra così da confermare l’asse portante della squadra.

De Laurentiis da tempo ha detto a chiare lettere che il club ha bisogno di ridurre il monte ingaggi e ha fatto seguire i fatti alle parole perché, nonostante il piazzamento Champions, ha effettuato una serie di proposte al ribasso (Mertens ed Ospina) oltre a salutare Insigne, Ghoulam e Malcuit per un risparmio di 17 milioni. Così trattenere Koulibaly è diventato possibile, a patto che non arrivino offerte irrinunciabili (35-40 milioni a Napoli e uno stipendio faraonico per il senegalese). De Laurentiis e Ramadani hanno convenuto che l’agente del difensore può sondare il mercato ma allo stesso modo ha l’obbligo di valutare le due opzioni che il club azzurro gli propone: un prolungamento con stipendio ridotto (ma senza esagerare) o la possibilità di andare avanti – amici più di prima – fino al 30 giugno 2023.

Kalidou ci sta pensando anche se va tenuto in considerazione il fatto che mentre il mercato degli attaccanti in pratica si è quasi “esaurito” quello dei difensori è in pieno fermento. Koulibaly in realtà è il più anziano dei centrali che stanno stuzzicando gli interessi delle grandi d’Europa e per questo appare talvolta come una seconda scelta (lo è per il Barcellona rispetto a Koundé del Siviglia però anche per il Chelsea rispetto a De Ligt) ma tuttavia è garanzia assoluta di esperienza e affidabilità. Ecco perché bisognerà aspettarsi un affondo da un momento all’altro, ma ecco perché il Napoli dal canto suo ha fretta di sedersi intorno ad un tavolo con Koulibaly e capire se ci sono i margini affinché il sogno di Spalletti e dei tifosi quello cioè di avere Kalidou come capitano – possa realizzarsi. Altrimenti bisognerà “riprogrammare” tutto o quasi perché il senegalese è centrale nel progetto di una squadra che verrà ritoccata ma non stravolta.

Cedere Koulibaly creerebbe una situazione particolare sia a livello ambientale sia di spogliatoio perché – come ha detto appunto il tecnico di Certaldo – « leader si costruiscono con il tempo» e ad oggi Koulibaly è un vero e proprio totem per il pubblico di fede partenopea ma anche all’interno delle mura di Castel Volturno. Nello scacchiere tattico è preziosissimo per la capacità di guidare il reparto ma anche di far coppia con Rrahmani insieme al quale Koulibaly è tornato sui livelli dell’era Sarri quando al suo

