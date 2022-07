Il Mercato del calcio?…Meglio all’MD!

Il mercato del pallone, parlando a scala Nazionale, vive forse, una delle crisi più profonde, mai vissute in questo settore.

Nessuno, e sottolineo, nessuno, ha un potere d’acquisto tale, da poter rendere avvincente e far sognare i tifosi, gli unici spettatori paganti, con acquisti roboanti, per nomi davvero da far “venir giu’ uno stadio!”

Un calcio “schiavo” di procuratori e commissioni, con costi alle stelle, che davvero mettono in serio dubbio la serietà professionale di chi lo amministra.

Ma diciamola tutta, se prima i presidenti sono corresponsabili di questa emorragia calcistica, di gestioni scellerate, si capisce perche’, il calcio stia andando a finire, in una putrida melma, senza piu’ ne bandiere e ne decoro, dimenticando la realtà che la vita, in generale, stia vivendo drammaticamente.

Un calcio, che ormai, si aggrappa alle televisioni ed i pseudo grandi investitori , siano Americani oppure Asiatici, ma sempre poi, con crisi debitorie continue.

Cosa dire, personalmente, reputo questo calcio, un malato irreversibile, e molti tifosi sono diventati “intolleranti” a queste cifre da capogiro intorno al football, se penso che il colosso MD, per dirne una, che per fortuna dei propri dipendenti e consumatori, offre prodotti, in molti casi, migliori, e gestioni oculate, forse anche perche’ un dipendente non guadagna 637 000 euro al giorno senza far nulla, ma 1500 a 12 ore al giorno!

Sara’ cosi probabilmente, ma se si e’ arrivati a questo, una domanda bisognerebbe proprio farsela, al di la’ del covid o quant’ altro, credo sia giunto il momento di darsi una regolata, non fosse altro, che se ci si guarda intorno, in molti non possono neanche mettere il piatto in tavola, e ne tanto meno, formarsi una famiglia!

