Il Mercato degli “intrecci”, Se tolgo Politano e Lozano…spunta Berardi! La situazione…

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante (Berardi) del Sassuolo e della Nazionale Domenico potrebbe rientrare tra gli obiettivi del Napoli al netto di alcune precise condizioni.

Berardi è stato accostato negli ultimi tempi soprattutto alla Juventus e alla Lazio, ricevendo il pubblico apprezzamento da parte di Lotito e di Sarri. Tuttavia di fronte alle alte richieste per il classe 1994 (30 milioni), il club biancoceleste potrebbe decidere di cambiare obiettivo dirigendosi su Politano del Napoli. De Laurentiis non è però deciso a cedere il giocatore se non di fronte ad un’offerta pari a 20 milioni. Bisogna inoltre segnalare che Politano sta bene in maglia azzurra dopo aver conquistato inoltre lo Scudetto. A lasciare la Campania nel corso della prossima sessione di mercato potrebbe essere però l’altro “padrone” dell’out di destra dell’attacco partenopeo, cioè Lozano. E in caso di partenza del messicano il Napoli potrebbe valutare per la sua successione proprio Berardi.

