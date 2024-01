Il Mercato deciso da una lista? Società ancora assente!

Il Mercato del Napoli, che avrebbe dovuto chiudersi con l’acquisto di un difensore, si tinge di giallo proprio al momento della chiusura della trattativa! A salire in cattedra sembra essere la lista Uefa, da presentare tra campionato e Champions League, dove il club azzurro giunge impreparato ed in visibile confusione, dovendo scegliere chi deve essere depennato dai 25 candidati a farne parte.

La situazione Ostigard, prima venduto all’ Udinese nell’ affare Perez, poi si parlava del Genoa ma i rossoblù non potendo averlo in prestito hanno virato su Cittadini, ed infine resta tra le file azzurre dopo la buona prova offerta contro la Lazio nel pari di domenica scorsa all’ Olimpico.

Premettendo che il giovane difensore Norvegese sia un ottimo elemento, come può una società di calcio ben strutturata, non aver già pronta una lista, viste anche le mosse di mercato, dove numericamente sia già cosciente dei 25 da presentare per le due competizioni?

Il problema e molto semplice da evadere, non esite alcuna società ben strutturata! Basti pensare alla magra figura per il mancato tesseramento del difensore Perez, dove era già tutto concluso con visite mediche addirittura fissate per oggi, per capire di cosa si stia parlando.

In più, parliamo di una regolamentazione normalissima di sistema, trovando la giustificazione che improvvisamente il buon Ostigard, sia divenuto importante per il Napoli, strano davvero se penso ai tanti nomi circolati rispetto alla porta aperta e valigie pronte, per il giovane Leo!

Ma questo passa il convento, visto il cambio modulo un difensore in più sarebbe stato utile, ma chi poi il depennato? Demme, Traore’ oppure…Tanti nomi ma manca la cosa più importante, la società! E da queste piccole cose si capisce che la carenza strutturale mostra lacune di dimensione amatoriale! A te la Linea Adl

