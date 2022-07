Il Mercato da “Benvenuti al Nord!” del Napoli

Il mercato di quest’ estate, si tinge di olori da set, tanto cari al presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, se prendiamo come esempio il film di Alessandro Siani, “Benvenuti al Nord”, per restare in sintonia con il patron azzurro, che ancora latita, nelle strade di Los Angeles, e sembra non voler ancora rientrare

Dicevamo però del famoso Benvenuti al Nord, che forse, con questo caldo ci sta’ bene, porterebbe quella ventata di “Forte freschezza “che oggi ci manca…chiaramente qui non si parla di trasmissioni meteorologiche, ma di calciomercato in casa Napoli

Tornando al mondo del pallone, sembra che il Napoli abbia in mente una vera e propria inversione di tendenza, e la fisicita’, tanto richiesta dal tecnico Luciano Spalletti, sembra materializzarsi con i nomi che vengono accostati agli azzurri in questo momento, mi riferisco ad Ostigard, Svanberg e Solbakken.

I primi due, Ostigard e Svanberg, sono di terra svedese, quella di Ibra tanto per intenderci, dove grinta e forza muscolare sono lo “specchio” delle loro principali caratteristiche, mentre Solbakken, norvegese, che gioca nel Bodo (Norvegia), e un’attaccante di piede mancino, può giocare anche come ala su entrambi i lati del campo. Rapido, tecnico e in possesso di una buona struttura fisica, risulta utile sia in fase di costruzione che in fase realizzativa.

Adl vuole portare una ventata di “aria fresca” in casa azzurra? Staremo a vedere, per ora, e siamo a 4 gg dal ritiro di Dimaro, sono solo due i tasselli inseriti, aspettiamo il ritorno dalle lontane Americhe, nel frattempo, iniziamo con “Benvenuti al Nord”, in attesa che anche dal Senegal giungano novità’ partenopee e, si spera, non catalane, per il comandante della “truppa azzurra!”

