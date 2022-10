Il meraviglioso mondo dell’Ajax, tra giovani promesse e “calcio totale”

Come da tradizione insita nel suo Dna, l’Ajax ha una precisa identità, che si esprime in virtù di princìpi ben radicati, in campo e sul mercato. Questa estate, infatti, il management ha letteralmente stravolto l’organico, mantenendo però intatte le linee guida.

In questo scenario, i Lancieri hanno assemblato un organico dall’età media piuttosto bassa (24,8 anni). Tuttavia, con margini di crescita enormi, quasi inesplorati.

Insomma, i vari Steven Bergwijn dal Tottenham (31 milioni), un talento purissimo con l’animo del dribblomane, Calvin Bassey dai Rangers (23 milioni), centrale inglese di origini nigeriane, per qualche strana ragione nato ad Aosta e Brian Brobbey, rientrato dal Lipsia in cambio di 16 milioni di euro, dopo essere cresciuto proprio nel floridissimo vivaio dell’Ajax, proveranno a trasformarsi nei nuovi diamanti grezzi. Estratti da una miniera che continua a proporre un calcio intenso ed aggressivo, in entrambe le fasi in cui si articola il gioco.

Nella foto, Steven Bergwijn

Lancieri aggressivi, con e senza palla

Generalmente, la manovra comincia dal basso, con Edson Alvarez che funge da primo riferimento, funzionale a ricevere lo scarico del portiere oppure dei centrali. Mentre i terzini si alzano subito in maniera abbastanza risoluta, così da aumentare il numero dei potenziali riferimenti sopra la linea della palla.

Se l’avversario si schiera con un baricentro medio/basso, i Godenzonen, cioè “Figli degli Dei”, come vengono chiamati in Olanda, preferiscono affidarsi alla conduzione di Timber o Bassey per risalire il campo. Quest’ultimo è devastante anche come marcatore puro. Dotato di grande accelerazione nei primi passi, diventa imprescindibile le volte in cui urge ripiegare velocemente sottopalla, annullando la profondità.

Al contrario, contro squadre decisamente più aggressive, allora il metodista accorcia sulla linea dei difensori. L’idea di fondo resta la medesima: accettare addirittura situazioni di parità numerica, pur di progredire con l’attrezzo. Cercando di liberare spazi dietro la linea altrui, da attaccare centralmente o attraverso triangoli laterali.

Nella foto, Edson Alvarez

L’obiettivo principale rimane quello di sfruttare a livello collettivo il gioco posizionale e le rotazioni senza palla. Facendo densità sulla trequarti, avvicinando un numero elevato di giocatori nella metà campo altrui, prima di attivare le classiche triangolazioni sull’esterno. In mancanza di spazi, L’Ajax esplora il ribaltamento del campo.

Kudus in rampa di lancio

Se a destra diventa fondamentale decodificare i movimenti di Tadic, che si posiziona assai aperto o stringe dentro al campo a seconda della situazione contingente. Sul lato opposto le azioni prendono il via prevalentemente con le conduzioni di Blind. Rispetto a Tagliafico, l’ex Manchester Utd interpreta il ruolo in maniera meno dinamica. Nondimeno, è abile nel garantire maggiori equilibri in termini di letture delle marcature preventive.

In fase offensiva, l’Ajax fa leva sulla versatilità di Berghuis. Un mancino che prima di sbarcare ad Amsterdam spadroneggiava con il Feyenoord, dove aveva segnato 18 gol e fornito assist a ripetizione, agendo prevalentemente da esterno destro con facoltà di accentrarsi. Alfred Schreuder, che ha sostituito in panchina di Ten Hag, invece, lo utilizza da mezz’ala, dove consolida il possesso e all’occorrenza, aggredisce la profondità.

Là davanti, Mohammed Kudus rappresenta la nuova pepita d’oro: questa stagione ha iniziato a segnare con una continuità impressionante, dopo due annate senza grandi squilli.

Il 22enne ghanese è un ex centrocampista mancino, che può agire in qualità di prima punta, avendo spalle larghe, capaci di fargli coprire la palla e assorbire i contrasti. Anziché scambiarsi la posizione con i compagni del tridente – Bergwijn e Tadic – allargandosi sulle fasce, al fine di puntare la porta partendo da lontano.

Una favola, tra i pali dell’Ajax

Il portiere dell’Ajax ha una storia incredibile, che merita di essere raccontata.

Nel luglio 2021 Remko Pasveer arriva ad Amsterdam come terzo designato, dopo anni di gavetta a fare su e giù tra Eredivisie e Eerste Divisie (la cadetteria olandese), non sempre da titolare.

Ci pensa il destino a rivoluzionargli l’esistenza. Succede tutto in tre mesi: Onana viene squalificato per doping, Stekelemburg si fa male. Dunque, tocca a lui. L’estremo difensore attempato, che taglierà il traguardo dei trentanove anni a novembre, si presenta con una papera al cospetto del Psv: quattro a zero in casa e pioggia di fischi.

Ma da lì in poi non sbaglierà nemmeno una partita. Al punto da guadagnarsi la fiducia di Van Gaal. Il Commissario Tecnico dell’Olanda l’ha fatto esordire con la maglia dei “Tulipani” nelle ultime gare di Nations League della scorsa settimana. Prima dei match contro Polonia e Belgio, non aveva mai raccolto nemmeno una convocazione.

Morale della favola: due vittorie con relativi clean sheet, che significano qualificazione alla Final Four della competizione. Oltre a certificarne la candidatura per un posto nella rosa che andrà al Mondiale in Qatar.

