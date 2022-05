Il Mattino su Spezia-Napoli: “Follia ultrà, rischio porte chiuse”

Buongiorno a tutti, ecco per voi la prima pagina de Il Mattino di lunedi’ 23 Maggio 2022, Buona lettura da persemprenapoli_

Nella edizione odierna ,Il Mattino, evidenzia quanto accaduto ieri a La Spezia, in quella follia di una gara interrotta pèer circa 12′ minuti, dove Spalletti, Insigne, Koulibaly e altri calciatori sono corsi sotto la curva per calmare i supporters napoletani, ma soprattutto vi era stato un’ assalto al bus dei napoletani prima di arrivare allo stadio, senza che nessuna TV presente ne profilasse parola. Rischio porte chiuse sia per il club spezzino che per il club azzurro.

