Il Mattino: “Spalletti “Ama” Simeone, Non c’e’ occasione che non lo esalti”

“Il Mattino” si è soffermato sulla prestazione di Giovanni Simeone, autore di una doppietta nella gara di ieri contro il Rangers.

“Simeone non è solo gol. Perché il Cholito è prima di tutto gioia pura. È un attaccante che vive per i compagni e sa mettere da parte antagonismi, gelosie e musi lunghi.

Anche Spalletti non perde mai l’occasione per esaltarne la personalità contagiosamente positiva. È uno che sorride il Cholito e adesso fa sorridere di gusto anche i tifosi azzurri. Dopo la doppietta in un quarto d’ora contro i Rangers si è messo al servizio della squadra: più assistman che prima punta, perché il suo obiettivo è diventato quello di mandare a segno anche i compagni.

A partire da Raspadori, con il quale in teoria si contenderebbe una maglia da titolare. Ma per Simeone non c’è dualismo che tenga. Perché se vince il Napoli vince anche lui.

‘Jack è un grandissimo ragazzo e un grandissimo giocatore: averlo vicino è sempre un vantaggio perché attacca la profondità. Uno come lui ti aiuta e rende tutto più bello. Quanto a me: sarò sempre a disposizione dell’allenatore’.

Questo è lo spirito che piace a Spalletti che dopo la partita di Cremona, quando il Cholito entrò e decise la vittoria con il suo colpo di testa, ne tesse le lodi. Addirittura si diceva dispiaciuto dall’avergli fino a quel momento dato un minutaggio fin troppo ridotto.

E infatti ieri contro i Rangers in Champions League, nell’ultima gara interna del girone al Maradona, lo ha schierato dal primo minuto a guidare l’attacco del Napoli. Scommessa stravinta da parte dell’allenatore che dalla panchina ha esultato felice come un bambino ai gol del suo Cholito.

Perché lui è il suo primo tifoso. Si esalta con le sue giocate e si esalta nell’ammirare quell’entusiasmo che l’argentino sa mettere in ogni singolo minuto che trascorre in campo”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati