Il Mattino: “Sirigu accetta Napoli, pronto contratto annuale con opzione”

Nella edizione odierna del quotidiano Il Mattino, si scrive che Salvatore Sirigu, ex portiere del Genoa, avrebbe accettato la proposta del Napoli, contratto di un anno con opzione per il secondo, oltre che , all’estremo difensore non dispiace approdare in azzurro:

“Sirigu e’ affascinato da questo progetto, non verra a fare la balia, ed e pronto a firmare per un anno con opzione per il Napoli. Probabile che il cerchio portieri si chiuda in questo modo, anche perché’ Sirigu, 35 anni, ex PSG E Torino, ha quella esperienza che può’ servire in questa stagione”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati