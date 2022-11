Il Mattino: “Piotr, “Nodo” azzurro del Mercato”

Non è scontato il prolungamento di Piotr Zielinski con il Napoli: contratto in scadenza nel 2024, l’azzurro ha lo stipendio più alto tra i suoi compagni. La Società di De Laurentiis non è disposta ad un ritocco verso l’alto, tanto che aveva autorizzato la scorsa estate il giocatore a trattare con il West Ham

Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it

: “Zielinski, nel suo piccolo, non si sa mica dove sarà tra un anno. Perché il nodo del suo contratto in scadenza nel 2024 sta per arrivare al pettine. Il gol di Zielinski al Mondiale contro l’Arabia Saudita ha di nuovo accesso i riflettori sul polacco che è tra i pochi ad avere una clausola rescissoria piuttosto alta (110 milioni di euro) tra quelli del Napoli. Ed è anche uno di quelli che, dopo l’addio di Koulibaly, ha lo stipendio più alto, circa 7,3 milioni di euro lordi. Il prolungamento potrebbe non prevedere particolari ritocchi al rialzo da parte del Napoli: magari qualche bonus in più legato alla Champions, ma una quota fissa che il Napoli non vorrebbe ritoccare. Il punto è: quanto vale? Non meno di 30 milioni. De Laurentiis, questa estate, aveva anche autorizzato il West Ham a trattare con Zielinski, ma l’intesa è svanita proprio per le richieste del polacco che chiedeva 5 milioni di euro per lasciare l’Italia. Se dovesse fare la stessa richiesta al Napoli, il rischio è che non ci sia intesa. E avendo un contratto fino al 2024, ecco che potrebbe ipotizzarsi in estate il suo addio. Non a caso, si intensificano le voci del pressing sull’Udinese per Lazar Samardzic, 20 anni. Il punto è che l’Udinese ci è rimasta assai male per come il Napoli ha mollato Deulofeu la scorsa estate: i friulani erano certi che l’operazione fosse andata in porto. E invece Giuntoli ha dirottato le sue scelte in attacco su Simeone e Raspadori. Ma stasera, Piotr ha la prima delle sue grandi occasioni per far vedere il suo valore: è accompagnato anche lui da alcuni preconcetti: quello di sparire nelle notti in cui si fa la storia“.

