Il Mattino: “Niente rinnovo, Fabian puo’ partire gia’ in estate”

Il quotidiano partenopeo, il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione contrattuale dello spagnolo Fabian Ruiz, che non vuole rinnovare il contratto con il Napoli, che scade ricordiamolo a giugno 2023, e che vuole tornare in Spagna., dove sembra avere molti estimatori:

“Fabian Ruiz ha un contratto con scadenza giugno 2023 ma ha fatto capire a chiare lettere di non aver intenzione di prolungare il suo accordo col Napoli

Se le cose non dovessero cambiare, quindi, il club azzurro rischierebbe di perderlo a zero alla fine della prossima stagione: ipotesi assolutamente da scongiurare. Ecco svelato il motivo per il quale potrebbe arrivare la sua cessione già in estate, con le big spagnole sempre alla finestra e pronte per l’affondo con il Napoli”,

