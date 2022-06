Il Mattino:” Lozano, Scommessa di Spalletti”

Negli ultimi giorni è molto chiacchierata la vicenda Lozano, in quanto per il calciatore azzurro era stato ipotizzato un futuro altrove. Non sarà così per il messicano perchè Spalletti crede nelle sue qualità. Infatti, la prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione definitiva, grazie alla quale potrà davvero dimostrare il suo potenziale.

Hirving Lozano è destinato a continuare la sua esperienza al Napoli. L’esterno azzurro non è mai esploso del tutto, essendo spesso oggetto di tante critiche dopo alcune cattive prestazioni. Tutto ciò va lasciato alle spalle, in quanto nella prossima stagione potrebbe avere più spazio a disposizione.

Stamane, come riportato da “Il Mattino“ è stato sottolineato che Lozano è al centro del progetto azzurro. Spalletti crede nel suo potenziale ed infatti darà vita ad una vera e propria scommessa, sperando ovviamente di uscirne vincitore. Quindi, il giovane esterno è chiamato ad essere una pedina importante nell’assetto offensivo.

