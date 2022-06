Il Mattino: “La decisione presa e confessata agli amici da Koulibaly”

Ai suoi inseparabili amici napoletani, Kalidou Koulibaly ha confessato la sua decisione: niente Juventus. Il difensore senegalese, pietra miliare della retroguardia partenopea, ha detto la sua sul suo futuro, escludendo i colori bianconeri. Il numero 26 del Napoli, infatti, era entrato nel mirino di Massimiliano Allegri. L’indissolubile legame con la citta di Partenope ha fatto nascere questa decisione, definita da Il Mattino, come una scelta di cuore. Niente Higuian bis, dunque, ma solo la preferenza di un difensore che, già in passato, “non ha mai perso l’occasione per ribadire il legame con questa terra”.

