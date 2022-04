Il Mattino: “Insigne sognava un uscita diversa”

Lorenzo Insigne, al fischio finale di Napoli-Roma, terminata 1a 1 si lascia andare ad jun pianto di rabbia. Lo racconta cosi, lo stato d’animo del capitano del Napoli al termina della gara del Maradona contro la Roma il quotidiano partenopeo Il Mattino nella edizione odierna:

Non è bastato il suo rigore per battere la Roma: Lorenzo – scrive l’edizione odierna de Il Mattino – ha lottato con un leone, è stato il migliore degli azzurri, ma a tempo scaduto ha dovuto fare i conti con l’epilogo più amaro. Il capitano azzurro, che in estate volerà in Canada, sperava di poter coronare il sogno – suo e di un’intera città – di vincere lo Scudetto. Sogno che, con ogni probabilità, rimarrà incompiuto.

