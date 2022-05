Il Mattino: Insigne ai saluti, 50 mila per applaudire il capitano

Il quotidiano partenopeo il Mattino, nella edizione odierna, parla del commosso momento di Lorenzo Insigne, che domani calchera’ per l’ultima volta, l’erba del Maradona nella gara contro il Genoa. Il capitano, che volera’ verso la MLS Americana, con destinazione Toronto, ieri e’ stato accolto, Lorenzo era visibilmente commosso, alla Loggetta, da un gruppo Ultras del settore Curva B. Queste le parole del capitano: «Anche se vado via questa resta casa mia. Spero di tornare presto in città, ogni volta che avrò tempo. Non vi nascondo che da qualche giorno piango ogni volta che passo allo stadio, è stata casa mia per anni e spero lo sarà ancora. Porterò sempre Napoli nel cuore».

