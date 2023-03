Il Mattino: “In casa Napoli, 5 “spine”che pungono Adl…”

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha fatto il punto sulla situazione legata ai rinnovi in casa Napoli, soffermandosi su Victor Osimhen; Hirving Lozano e Kvaratskhelia.

“Ci sono un bel po’ di situazioni che vanno affrontate prima delle altre: senza rinnovo, il pericolo è che possano esserci degli addii. E questi nomi coinvolti sono cinque: Alex Meret, Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Amir Rrahmani e Victor Osimhen.

Impossibile discutere con Osimhen un ritocco all’insù del contratto. Piovono offerte di ogni genere al suo agente. Trattenerlo sembra davvero una missione impossibile. Diverso il discorso per Kvara: c’è già l’impegno a rinnovare fino al 2028, blindarlo con un rinnovo senza, però, inserimento di clausole di rescissione (a De Laurentiis non piacciono da tempo). Impossibile garantire lo stesso ingaggio, a lui e agli altri. Il tetto dello stipendio si è abbassato a 2,5 milioni. E poiché il Napoli non pensa affatto di portare a scadenza il messicano, ecco che rischia davvero di essere uno dei big a finire sul mercato.”

Il Mattino: Contratti giocatori Napoli:

Alex Meret: 1,5 milioni netti a stagione. Con l’aggiunta di alcuni bonus, fino a circa 2 milioni di euro netti all’anno. Fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025.

Giovanni Di Lorenzo: 2.3 milioni netti a stagione. Fino al 30 giugno 2026.

Kim Min-Jae: 2,5 milioni netti a stagione. Fino al 2025, con l’opzione per altre due stagioni. Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 45 milioni di euro.

Amir Rrahmani: 1,8 milioni netti a stagione. Fino al 30 giugno 2024.

Mario Rui: 2,1 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2025.

Mathias Olivera: 1,3 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2027.

Zambo Anguissa: 1,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2025.

Stanislav Lobotka: 2 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2025.

Piotr Zielinski: 3,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2024.

Eljif Elmas: 1,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2025.

Hirving Lozano: 4,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2024.

Matteo Politano: 2,2 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2024, con opzione per il rinnovo fino al 2025.

Victor Osimhen: 4,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2025.

Kvicha Kvaratskhelia: 1,5 milioni a stagione. Fino al 30 giugno 2027.

