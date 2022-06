Il Mattino: “Il Napoli ci prova per Luis Maximiano”

Sono passate diverse settimane, ma il Napoli non ha ancora risolto la situazione legata ai portieri. Regna ancora l’incertezza per Ospina e Meret che sono appesi ad un filo molto sottile. Intanto, gli azzurri si guardano intorno e hanno trovato l’identikit perfetto. Si tratta di Luis Maximiano, estremo difensore del Granada che potrebbe sbarcare in Italia in vista della prossima stagione.

Le belle promesse di Meret, però, si sono infrante nella gara contro l’Empoli con quell’erroraccio che ha concesso il pareggio ai toscani. La fiducia della tifoseria e anche dello staff tecnico verso Meret non è mai stata ai massimi. Tant’è che il titolare nel Napoli è sempre stato David Ospina.

In vista del futuro, appunto, l’edizione odierna del Mattino lancia una notizia in ottica calciomercato con un nome ben definito: Luis Maximiano.

