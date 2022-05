Il Mattino: “Ghoulam, l’addio dopo i tormenti”

Nelle pagine sportive del quotidiano partenopeo, Il Mattino, edizione odierna, si parla dell’ addio di Faouzi Ghoulam. Infatti dopo 9 stagioni trascorse in azzurro, le strade si separeranno, il franco-algerino e’ imn scadenza ed ha bisogno di trovare continuita’ dopo i tanti infortuni che lo hanno frenato, ed ll Napoli questo non puo’ garantirglielo. Ghoulam, che oggi ha 31 anni, ora e’ in cerca di una destinazione piu’ tranquilla dove poter trovare giocare, e ritrovare il ritmo partita. Gli estimatori non mancano, ma la cosa certa e che in questi anni era diventato il terzino sinistro , probabilmente piu’ forte in Europa. Gli infortuni, putroppo, ne hanno frenato la crescita esponenziale che stava avvenendo con il tempo. A Ghoulam va detto grazie per cio’ che ha dato al Napoli in questi anni, e gli auguriamo di tornare al piu’ presto a regalarae le sue scorribande sulla corsia sinistra!

