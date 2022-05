Il Mattino: “Gaetano torna a casa, Cremonese gelata”

Aurelio De Laurentiis, da quanto si legge nella edizione odierna de Il Mattino ha deciso, il talento azzurro che ha portato la Cremonese in serie A, Gianluca Gaetano, torna a casa!. Il presidente si tiene stretto il suo gioiello, anche se la Cremonese fara’ un tentativo, quando il ragazzo giungera’ a Dimaro, in zona Cesarini”, per trattenere il centrocampista per affrontare la massima serie

“Ma difficile che possa cambiare idea: anche perché più volte il 22enne trequartista è stato monitorato dagli osservatori del Napoli proprio in ottica rientro alla base. E le risposte sono stati confortanti”

