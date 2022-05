Il Mattino: “DeLa vuole Bernardeschi, Spalletti Deulofeu”

Il Mattino, nella sua edizione odierna delle pagine sportive, fa il punto sui desideri di De Laurentiis e Spalletti, per quanto concerne il mercato in entrata. Un testa e croce da vivere

E chiaro che ora si pensi a costruire una trequarti competitiva, e da quanto si sente, soprattutto sapendo che e’ un suo pupillo, Bernardeschi sembra essere piu’ che un obiettivo per DeLa, che ha un debole per la mezz’ala ex Juventus

Dall’ altra parte, sia per continuita’, ma anche per fisicita’ e classe, Spalletti preferirebbe Gerard Deulofeu dell’ Udinese, che quest’ anno con i friulani ha fatto un campionato davvero di gran livello

Gli indizi portano tutti a Bernardeschi, non e un dettaglio dire che sia svincolato, oltre che un pallino di ADL, ma se poi alla fine arrivassero entrambi?

Se si pensa che Politano ha chiesto di andar via, ed Ounas, cercato dal Monza, sembra anche lui ai titoli di coda, allora il pensiero non e’ peccato.

Ma come si dice sempre in questi casi, aspettiamo gli eventi,e visto ,che in casa Napoli, le porte son sempre aperte, si spera che si chiudano quanto prima con una squadra rinforzata e pronta alla nuova avventura ed alla vittoria

