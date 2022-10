Il Maradona pieno contro il Bologna, Spalletti: “Era quello che volevamo!”

Per Napoli-Bologna lo stadio Diego Armando Maradona sarà quasi tutto esaurito. Cinquantamila spettatori o giù di lì. Restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato sold-out. Tutto esaurito. Un po’ come accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha riconquistato il popolo azzurro. Un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l’Ajax, tra la coppa e il campionato, al Maradona si parla della carica dei centomila

Nella giornata di ieri, nella conferenza stampa di vigilia, all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato chiesto se fosse felice di essere riuscito a riportare i tifosi allo stadio. L’allenatore toscano non ha nascosto anche un po’ di preoccupazione:

“Non ho l’attitudine ad esternare la felicità. Era quello che si sognava dall’inizio dell’anno riavere lo stadio pieno e festante come l’altra sera e fa piacere perché vedi che il tuo lavoro per dare gioia ai tifosi è stato realizzato, ma finisce lì, dopo che finisce la partita, perché poi diventa un carico per doverlo rifare la volta successiva e le aspettative crescono sempre di più”.

