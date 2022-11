Il gol di Messi costa “bacchettate” ad Adani!

L’Argentina ha battuto 2-0 il Messico nella seconda partita giocata ai Mondiali dell’Albiceleste e si è rimessa in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita. Leo Messi è salito al proscenio e ha letteralmente salvato una squadra in grande difficoltà. Il 35enne fuoriclasse ha sbloccato il match al 64esimo con un sinistro angolato. Dopo la rete del campione Daniele Adani, opinionista RAI, è “impazzito”:

“Leo Messi! Il sinistro migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, sempre Rosario! La città del calcio, uno per l’altro, si sblocca la partita!”.

E ancora: “Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo! Rispetto per il numero uno! Rosario, città del calcio! Per questo calciatore che troppe volte è stato criticato, anche quando era a Barcellona, quando è arrivato sofferente da giovane, non ha mai dimenticato l’Argentina. Parla rosarino, sente l’Argentina nel sangue, ha pianto per la Selección ed è lui che la tiene in vitaaaa!”.

Adani fin troppo “tifoso”

“La RAI è una tv di stato, non può essere di parte”; “Ma anche la RAI ha il commentatore tifoso?”; “Poveri messicani”; “Cosa dirà la comunità messicana presente in Italia”; “Rischiamo un incidente diplomatico col Messico”, questi sono solo alcuni commenti che si possono leggere sul web.

