Il giudizio di Michele Plastino su ADL: “Accentratore e narcisista, dividere glorie non gli piace…”

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il giornalista Michele Plastino.

Il Direttore di “Radio Sportiva” s’è soffermato sulla figura del presidente del Napoli e sul modo con cui ADL gestire la società azzurra. “Ognuno ha il proprio carattere. De Laurentiis di natura è un accentratore e narcisista: dividere glorie non gli piace. Però, assumendosi tutte le responsabilità, deve fare le cose al meglio, altrimenti la cosa gli si ritorce contro. Ora si sta esponendo ancora di più: prima delegava e poi interveniva lo stesso. Pprendendosi la responsabilità in ogni campo, non può sbagliare. La prima mossa è stata giusta: Spalletti è allenatore vero e non c’è dubbio, poi può andar bene o male. Questa scelta dà già il primo tassello per le volontà future...”.

Ovviamente, l’ideatore del fortunatissimo format televisivo “Gol di Notte” non poteva esimersi da commentare la più intrigata tra le situazioni di mercato, in casa partenopea. Ovvero, il rinnovo di Lorenzo Il Magnifico. “Rinnovo Insigne? Non sempre in una fase contrattuale stremare un po’ sui tempi l’interlocutore porta vantaggio. Se fa sempre bene è inevitabile che un mese fa valesse meno. Questa tattica non sempre porta le cose a compimento. In questo caso ne trae giovamento Insigne…“.

