Il giornalista Marco Juric su Juan Jesus: “Quando servirà, potrà dare una mano”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il giornalista Marco Juric, che ha illustrato i termini dell’operazione Juan Jesus.

“Operazione lampo quella di Juan Jesus, economicamente poco dispendiosa. Il Napoli voleva nascondere questo acquisto. Credo abbia fatto un’operazione sul sicuro rispetto alle richieste dell’allenatore, che conosce il giocatore. In campo quando servirà, potrà dare una mano...”.

Accompagnato dal suo agente, Roberto Calenda e dallo staff medico del Napoli, il difensore centrale ha svolto le tradizionali visite mediche presso Villa Stuart. La società partenopea, prima di far sottoscrivere l’accordo annuale al brasiliano, voleva sincerarsi delle sue condizioni fisiche. Vista l’età, nonchè lo scarso minutaggio accumulato negli ultimi tempi alla Roma.

“Lui e Fazio erano stati messi da parte da Fonseca. Ma Juan Jesus stava bene ed era a disposizione. Fisicamente c’era, poi le scelte sono state altre. Negli ultimi tempi era ingiudicabile...”

Secondo Juric, il difensore ha pagato oltremodo talune prese di posizione non necessariamente connesse al campo.

“Si è sempre esposto sulle problematiche extra campo. Tematiche che magari non toccano i calciatori, come il razzismo. A Roma era molto amato. Poi in un discorso di tifosi commercialisti il suo contratto quadriennale pesava molto sulle casse. E’ riuscito ad arrivare a fine contratto e questo forse lo ha reso un po’ antipatico”.

