Ordine: “Il Napoli contro l’Atalanta dovra’ giocare da squadra”

Il Giornalista ed opinionista Franco Ordine, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, in merito alla gara di Domenica prossima, che vedra’ di fronte Atalanta e Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del Giornalista Franco Ordine, rilasciate oggi alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Mi aspetto un duello punto a punto fino alla fine per lo Scudetto. La trasferta di Bergamo è molto insidiosa per il Napoli perché di solito l’Atalanta, quando può recuperare energie fisiche come stavolta durante la sosta, diventa davvero complicato da affrontare. Il Napoli dovrà giocare da squadra, non potrà andare in velocità, in contropiede, perché manca Osimhen. Per cui bisognerà cambiare registro tattico”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9 https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati