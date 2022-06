Il Giornale parla di Sabotatori, Ma Dei Suoi Scrivere di Napoli Razzista e le Scuse…Nulla!!!

“Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente. Rafa Benitez, dopo una prima esplorazione superficiale e sotto la spinta della piazza, ha iniziato a preferirgli Miguel Angel Britos e lo ha scaraventato addirittura in panchina. Lui sempre silenzioso, mai una parola in più”.

Come promesso, nell’ articolo segnalato ieri, con la “STORIA OFFENSIVA ED OLTRAGGIOSA” narrata nelle righe iniziali, da uno SCRIBACCHINO della testata milanese, che accusa Napoli di razzismo, come si e soliti fare, neanche una parola! Vi aspettavate le scuse? Questo farebbe parte di una mentalita’ civile che purtroppo non appartiene a tutti!

Questa persona che ha scritto, non firmandosi, dimostra la pochezza intellettuale oltre che umana, di chi oltraggia anche il suo di popolo, omaggiandolo di una disarmante ignoranza ed assenza perpetua di ossigenazione cerebrale!

Avere a che fare con chi ignora di essere un’ idiota, e come combattere contro i mulini a vento. Allora ci si deve armare della “superiorita’ d’intelletto “ che ha sempre contraddistinto il popolo napoletano, e con la fantasia che l’Italia sia’ un paese, e non una provincia di mentalita’ ammuiffita e rinchiusa in quella diversita’ concettuale, denigra chi, con forza ed ospitalita’, ha sempre aperto la porta, anche a chi ,perche’ napoletano, gliela sbatteva sempre in faccia!

Al quotidiano il Giornale invece, invio il saluto del popolo partenopeo, con il pensiero del Principe Toto’: “Signori si nasce, ed io modestamente lo nacqui” , la fortuna di essere nato a Napoli, si e ricchi gia ‘di nascita, e saluti anche al cronista che non si e’ firmato…Dio che fine il Giornalismo!!!!

