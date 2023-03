Il Giornale: ” Napoli “sfida” la scaramanzia, inizia il countdown verso lo scudetto”

Le prestazioni del Napoli e i risultati conseguiti dalla compagine di Luciano Spalletti sono sotto gli occhi di tutti. Ne parla anche l’edizione odierna de Il Giornale

: “Ora che una città intera sta sfidando la scaramanzia – dal sindaco Manfredi che pensa alla location per la festa ai venditori ambulanti che espongono già sulle loro bancarelle bandiere celebrative del terzo tricolore – il Napoli inizia il countdown verso il sogno atteso da 33 anni. Otto sono le vittorie che servono per mettere le mani sullo scudetto. Basterebbe dunque vincere tutte le gare in casa.

Alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri il compito di tenere vivo il torneo, anche se a questo Napoli è diventato difficile non solo fare gol (Meret è imbattuto da 465 minuti e vanta 6 clean sheet su 9 gare di A del 2023, nessuna ha fatto meglio nei Top 5 tornei europei) ma anche solo fare un tiro. Inoltre il portiere friulano, quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente. La stagione di Meret è da incorniciare al pari di quella dei suoi compagni”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati