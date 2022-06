Il Giornale…della Vergogna!!!Napoli Accusata di Razzismo?Non Hanno Proprio Fantasia…

“Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente. Rafa Benitez, dopo una prima esplorazione superficiale e sotto la spinta della piazza, ha iniziato a preferirgli Miguel Angel Britos e lo ha scaraventato addirittura in panchina. Lui sempre silenzioso, mai una parola in più”.

Siamo volutamente partiti dalle parole apparse oggi sull’edizione del quotidiano Milanese, Il Giornale, per far capire come una becera fantasia, possa davvero superare la realta virtuosa di un popolo, quello partenopeo, dove il razzismo lo subisce in tutti gli stadi d’Italia, con insulti che non sto qui a ripetere, e mai avessi visto un’accusa partita dal quotidiano in questione, evidenziando l’ignoranza culturale di coloro i quali lo attuavano

Certo e’ che il caldo fa davvero brutti scherzi, e poi se si vuol convincere Koulibaly a lasciare Napoli, per andare alla Juventus oppure altrove, basta pagare, ma l’offesa ad un popolo come quello napoletano non e’ accettabile. E chi meglio di Koulibaly puo’ ricordare come e’ stato trattato dal primo giorno che ha messo piede a Napoli, fino a cinque minuti fa!

Da giornalista, mi auguro che siano gia’ giunte le scuse al mio popolo, quello napoletano! Prima da parte di chi dirige il Giornale, poi da chi ne detiene la Proprieta’, ovvero la Famiglia Berlusconi, oltre che il licenziamento di questo misero scribacchino che ha scritto tali calunnie, gettando fango sul popolo del Mondo!

E chiudo questo mio pensiero, con un passaggio di un gande scrittore napoletano, Luciano de Crescenzo, che diceva pressappoco cosi: “Questo e’ l’unico luogo che riesce a mantenere la propria identita’“.E’ Koulibaly e’ il comandante di questa citta’!!!!…

