Il gioco dell’impiccato.

Scherzando ho chiesto l’impiccagione di Gattuso…in realtà la testa che dovrebbe rotolare a Piazza Plebiscito è quella di Giuntoli. Sta qui dal 2015 e ha gestito malissimo il “mercato” della cessione di Higuain. Con quei soldi il Napoli ha poi preso Diawara, Rog, Milik (tutti già ceduti) e con un rendimento spesso insufficiente.

Sta per partire Maksimovic e l’unico titolare è Zielinski, eterno “saranno famosi”. Con due primi posti a gennaio non si è mai fatto mercato, fermandosi il terzo anno a dragare la sola Emilia di Verdi e Politano, lasciando a Sarri un organico ridotto all’osso.

È stato gestito male il dopo Sarri, qui molto per colpa di De Laurentiis che per dispetto ha rinunciato a cessioni al Chelsea dove era approdato il tecnico, trattenendo così giocatori come Callejon e Hysaj persi a parametro zero. Il primo nel 2020, il secondo nel 2021, allora valutati 40 mln in due , non offrendo ad Ancelotti giocatori di nome allora sul mercato.

Sono partiti leader caratteriali e tecnici non adeguatamente rimpiazzati come Reina, Albiol, Hamsik e Jorginho. Da tre anni e mezzo l’unico terzino sinistro vero in rosa è Rui, che doveva essere un riempitivo in rosa prima della rottura di Ghoulam.

È stata gestita malissimo la vicenda Allan, prima trattenuto a forza, svalutandolo e poi non rimpiazzato. Infine Giuntoli un anno fa ha speso 17 mln per Elmas, quasi 20 per Petagna, quasi 20 per Rrhamani, 22 circa per Politano e 25 per Lobotka ,12 per Demme. quasi 120 mln e nessuno di questi oggi è titolare fisso .

Con i mille difetti di ADL, bisogna riconoscere che questo Ds ha avuto fondi mai avuti da Bigon o prima ancora da Marino. Prima di pensare all’allenatore che ha molte colpe e non esce assolto, occorre forse defenestrare questo “parvenu” e intervenire già ora sul mercato per un centrocampista e un terzino.

