“Il giocattolaio del Napoli…Ha rotto il giocattolo!” Cosi l’ex presidente del Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei giornalisti

Carlo Verna, giornalista della Rai, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della squadra azzurra che ripartirà il campionato da Campione d’Italia:

“A dire il vero sono preoccupato dall’euforia di chi crede che può fare tutto da solo. Il Napoli lo scorso anno ha vinto perché ha messo insieme forze e competenze. Ha vinto grazie al lavoro di Giuntoli, di Luciano Spalletti, dei giocatori, della stessa società. Adesso, però, sembra che De Laurentiis abbia la convinzione di poter fare tutto lui”.

Inoltre, Verna, ha aggiunto: “Il giocattolaio del Napoli (De Laurentiis, ndr.), parliamoci chiaro, il giocattolo l’ha rotto. Anche perché è andato via l’allenatore, tanti giocatori importanti rischiano di andare via. Partirà lo stesso Kim. E proprio su questo calciatore, mi chiedo perché non si siano mossi in anticipo per eliminare la clausola rescissoria dal contratto?”.

“Quest’anno temo l’euforia del presidente, come diceva Eduardo: “Gli esami non finiscono mai”, dobbiamo ripartire senza euforia, altrimenti diventa pericoloso”. Ha concluso Verna.

